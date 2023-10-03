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Судей на VAR отстранили от работы после ошибки в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

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Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) отстранила арбитров Даррена Ингланда и Дэна Кука от работы в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) после ошибки в матче седьмого тура «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

После судейской ошибки в матче седьмого тура АПЛ сезона-2023/24 PGMOL разработает новый протокол связи VAR, чтобы повысить прозрачность общения между главным арбитром и видеопомощником, говорится в сообщении организации в соцсети X.

Отмечается, что ассоциация потребовала, чтобы результаты анализа VAR сверялись с AVAR перед принятием окончательного решения.

Гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Забитый мяч следовало засчитать с помощью вмешательства VAR, но видеопомощь арбитрам не вмешалась.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэма». Красные с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» (17) — второе.

Ранее PGMOL признала ошибку арбитра в матче седьмого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

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