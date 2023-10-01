В Англии заявили о судейской ошибке в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем»

Английская Ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) признала ошибку арбитра в матче седьмого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

«Гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Это была явная и очевидная фактическая ошибка. Гол следовало засчитать с помощью вмешательства VAR, однако VAR не вмешалась», — говорится в заявлении.

В организации отметили, что проведут проверку обстоятельств.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэма».

Красные с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» (17) — второе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ.