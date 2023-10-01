В Англии заявили о судейской ошибке в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем»
- AP
«Гол Луиса Диаса из «Ливерпуля» был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Это была явная и очевидная фактическая ошибка. Гол следовало засчитать с помощью вмешательства VAR, однако VAR не вмешалась», — говорится в заявлении.
В организации отметили, что проведут проверку обстоятельств.
Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тоттенхэма».
Красные с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» (17) — второе.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ.