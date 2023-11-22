Гризманн раскритиковал УЕФА из-за некорректной работы системы определения гола
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«У УЕФА много денег, но они не могут сделать всё нормально, чтобы мы точно знали, есть гол или нет», — приводит слова Гризманна RMC Sport.
Франция сыграла вничью с Грецией со счётом 2:2.
Таким образом, Франция набрала 22 очка и заняла первое место в группе B. Греция с 13 очками расположилась на третьей позиции.
Ранее определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Евро-2024.