Гризманн раскритиковал УЕФА из-за некорректной работы системы определения гола

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн выступил с критикой в адрес УЕФА после матча отборочного турнира с Грецией.

«У УЕФА много денег, но они не могут сделать всё нормально, чтобы мы точно знали, есть гол или нет», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

Франция сыграла вничью с Грецией со счётом 2:2.

Таким образом, Франция набрала 22 очка и заняла первое место в группе B. Греция с 13 очками расположилась на третьей позиции.

Ранее определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Евро-2024.