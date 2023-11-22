Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Евро-2024
Первая: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.
Вторая: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
Третья: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
Четвёртая: Италия, Сербия, Швейцария, плей-офф А, плей-офф Б, плей-офф С.
Жеребьёвка группового этапа пройдёт 2 декабря.
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