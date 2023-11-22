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Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Евро-2024

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Определился состав корзин для жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года.

Первая: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.
Вторая: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
Третья: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
Четвёртая: Италия, Сербия, Швейцария, плей-офф А, плей-офф Б, плей-офф С.

Жеребьёвка группового этапа пройдёт 2 декабря.

УЕФА не допустил сборную России к квалификации из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Гибралтар не забил ни одного гола в отборе Евро-2024.

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