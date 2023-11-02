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Лапочкин: все судьи ржут с заговора против «Спартака», не более того

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Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Лапочкин рассказал об отношении судей к заговору против «Спартака».
Лапочкин: все судьи ржут с заговора против «Спартака», не более того
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Все судьи ржут с этого, не более того. На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай бог, получить следующее назначение. Кому это надо и — главное — ради чего?» — приводит слова Лапочкина Sports.ru.

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.

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