Лапочкин: все судьи ржут с заговора против «Спартака», не более того

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Лапочкин рассказал об отношении судей к заговору против «Спартака».

«Все судьи ржут с этого, не более того. На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай бог, получить следующее назначение. Кому это надо и — главное — ради чего?» — приводит слова Лапочкина Sports.ru.

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.