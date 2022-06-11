Хоккейный вектор: в России скептически отнеслись к экспериментам Нидерландов с правилами футбола

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о введении изменений в правилах во втором по силе дивизионе страны. Они начнут действовать с сезона-2023/24. В частности, матчи будут длиться 60 минут чистого времени, а команды смогут производить неограниченное количество замен. Изменится и система розыгрыша стандартов. Например, появится возможность вводить мяч из-за боковой ногами. По мнению Игоря Колыванова, реформа грозит обернуться «бардаком». а Дмитрий Булыкин, напротив, считает, что такие правила повысят зрелищность. При этом эксперты сомневаются, что данные инициативы будут приняты на более высоком уровне.

«Это сделает футбол быстрее, спортивнее, честнее и привлекательнее»

Футбол является достаточно консервативным видом спорта. Несмотря на регулярные нововведения вроде золотого гола, VAR или увеличения количества замен, большая часть правил на протяжении многих десятков лет остаётся неизменной.

Вместе с тем регулярно предпринимаются попытки серьёзно изменить их, чтобы повысить привлекательность и привлечь зрителя на стадионы и к экранам. Так, в США в прошлом веке серию 11-метровых временно заменили аналогом футбольных буллитов. А в Италии ввели зелёную карточку, которую показывают за соблюдение принципов фейр-плей.

Также по теме «Формат сложноват, но любопытен для болельщиков»: каким будет новый Кубок РПЛ Кубок РПЛ в следующем сезоне планируется провести по системе с двойным выбыванием и суперфиналом. Таким образом, у команд, которые...

На самый серьёзный эксперимент за последние годы решились в Нидерландах. Начиная с сезона-2023/24 во втором по силе дивизионе страны правила поменяются кардинально. Во-первых, продолжительность тайма сократится до 30 минут чистого времени. Соответственно, при всех паузах таймер будет останавливаться. В Королевском футбольном союзе (KNVB) объяснили это тем, что в 2020-м матч Лиги чемпионов с учётом многочисленных задержек в среднем продолжался как раз около часа.

Во-вторых, в первенстве введут неограниченное количество замен. По мнению KNVB, они позволят повысить темп игры и зрелищность. Сами рокировки обещают сделать «летучими» и производить их прямо по ходу встреч. В-третьих, каждый горчичник будет караться пятиминутным удалением.

Наконец, настоящая революция произойдёт при розыгрыше стандартных положений. Во время аутов футболисты получат возможность вводить мяч из-за боковой ногами и идти в дриблинг. Также идти в дриблинг, не нанося удар и не выполняя передачу на партнёра, можно будет при исполнении штрафных.

В организации считают, что нововведения сделают игру «быстрее, спортивнее, честнее и привлекательнее». Вместе с тем в заявлении KNVB говорится, что в ФИФА и УЕФА хватает футбольных романтиков, подверженных ностальгии и в штыки принимающих любые инициативы.

В Нидерландах данные правила с 2017 года активно тестировались на любительских и детских соревнованиях. Например, в прошлом году в стране провели юношеский турнир с участием ПСВ, АЗ, «Лейпцига» и «Брюгге», где также опробовали все смелые идеи на практике.

Любопытно, что одним из главных реформаторов в ФИФА является бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Француз возглавляет отдел глобального развития футбола федерации и заседает в комиссиях IFAB по изменению правил. В частности, он предлагал разыгрывать ауты ногами и смягчить требования по офсайду, чтобы футболисты не попадали в положение вне игры из-за считаных сантиметров. Однако большинство смелых предложений были отклонены.

«Они всё делают для повышения зрелищности, и это приносит плоды»

Чтобы разобраться, насколько столь серьёзные эксперименты пойдут на пользу футболу, RT пообщался с известным тренером Игорем Колывановым и бывшим нападающим сборной России Дмитрием Булыкиным. Они отнеслись к реформам KNVB по-разному. Специалист раскритиковал внесение изменений в правила. Например, он усомнился в том, что введение неограниченного количества замен облегчит жизнь наставникам. По его мнению, это лишь внесёт сумбур в их работу.

«Полный бардак. Только представьте, что начнётся, если каждые три-пять минут будет производиться замена. Постоянные рокировки негативно скажутся на темпе игры. Не забывайте, что замена в среднем отнимает 30—40 секунд. С этими остановками футболисты растеряют весь кураж. Считаю, 45 минут — оптимальная продолжительность тайма, к тому же несколько судьи всегда добавляют. А эти полчаса рискуют растянуться до бесконечности. Я не верю, что на серьёзном уровне мы увидим подобное», — подчеркнул Колыванов.

Временные удаления, считает тренер, тоже не помогут его коллегам дисциплинировать подопечных, поскольку в пылу борьбы они не думают о грозящих им санкциях.

«Провести пять минут в меньшинстве не так страшно. Когда футболисты заведены и заряжены на борьбу, их не остановят никакие изменения в правилах. Это психология. На поле, перед тем как пойти в жёсткое единоборство, никто даже не станет об этом вспоминать. Вот ввели VAR. Играть стали аккуратнее? Да ничуть! Напротив, фолов больше», — объяснил Колыванов.

А вот задумку с розыгрышем аутов ногами он нашёл любопытной. По словам специалиста, футболисты получат возможность одной длинной передачей разрезать оборону соперника и вывести партнёра один на один с вратарём. В свою очередь, это приведёт к росту результативности и ускорит темп игры.

Булыкин, три года отыгравший в Нидерландах, напротив, назвал идею KNVB интересной. Он напомнил, что в стране не боятся опробовать новинки. В частности, именно там одними из первых в Европе ввели систему плей-офф после окончания регулярного чемпионата.

«Они всё делают для повышения зрелищности, и это приносит плоды. Стоимость телеправ на Высший дивизион серьёзно возросла. Думаю, таким образом стараются привлечь внимание и к Второй лиге, а заодно опробовать новенькое на этом уровне, поскольку на профессиональном введение таких правил всё же маловероятно», — подчеркнул бывший форвард сборной России.

Как и Колыванов, он счёл идею с аутами любопытной и отметил, что это поможет нападающим забивать намного больше, поскольку при розыгрыше мяча из-за боковой у подающего даже лучшая позиция, чем при корнере. По его мнению, есть смысл и во временных удалениях за горчичники.

«Провести пять минут в меньшинстве не так страшно, как кажется, всё же это не хоккей. Не думаю, что футболисты перестанут нарушать правила и получать карточки. С другой стороны, люди, перед тем как говорить с судьёй на повышенных тонах, начнут думать. Это, безусловно, плюс», — объяснил нападающий.

В сокращении продолжительности тайма до получаса чистого времени тоже есть смысл, считает Булыкин. Современной молодёжи сложно следить за игрой на протяжении 90 минут, а данное нововведение сделает матчи для неё более смотрибельными.

«Мы можем получить футбол, в котором не останется места затяжкам времени. И это добавит игре интенсивности и зрелищности. Сейчас уже звучат разговоры, что полтора часа на просмотр игры — это слишком много. Современному поколению интереснее смотреть матчи, если они не затягиваются чрезмерно», — резюмировал Дмитрий.

«Уверен, ФИФА и УЕФА никогда не примут такое»

По мнению бывшего судьи ФИФА Юрия Баскакова, подобные эксперименты не несут в себе никакого смысла, а вероятность того, что их опробуют на высоком уровне, равна нулю.

«В чём задумка изобретать велосипед, если стадионы и сейчас собирают аншлаги? Уверен, ФИФА и УЕФА никогда не примут такое. Даю 100%: Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за изменение правил, на столь серьёзные реформы никогда не пойдёт. Раньше в Тулоне регулярно проводился юношеский турнир, где подобные нововведения как раз тестировали. И ауты ногами вводили, и двух судей выпускали работать в поле. Ничего из этого не прижилось. Ну давайте, как во дворе, за три угловых назначать пенальти», — раскритиковал Баскаков идеи KNVB.

Попытки же сократить продолжительность встреч, по его словам, могут дать лишь обратный эффект. Неограниченное количество замен, травмы и паузы на просмотры повторов затянут их до бесконечности, поскольку рефери вынуждены будут постоянно останавливать таймер.

«Давайте не забывать, что тренеры получат возможность постоянно освежать состав. Это вообще какой-то бред. Не удивлюсь, если сделают обратные замены, как в мини-футболе. Плюс существует VAR. А ведь случаются ещё и травмы. На мой взгляд, игра и сейчас достаточно динамична», — подчеркнул экс-судья.

Специалист также считает, что идея с временными удалениями абсолютно нежизнеспособна и давно уже не оправдывает себя.

«Подобный эксперимент проводили. В его рамках как раз-таки показывали синюю карточку футболистам и временно удаляли их с поля. Но на высоком уровне мы такого не видели. Здесь остаётся ещё раз добавить: нынешние правила работают, нет смысла их менять. В противном случае это будет уже не футбол, а хоккей, гандбол или баскетбол», — заявил Баскаков.