Хачатурянц не исключил возбуждение уголовного дела против судьи Матюнина
- РИА Новости
«Обращение в органы? Сейчас информация продолжает собираться, я не исключаю этого, если у нас будет достаточно материалов для возбуждения уголовного дела», — приводит слова Хачатурянца Sport24.
Он также выразил неуверенность, что стоит связывать судейские ошибки Матюнина с уходом Владимира Габулова с поста генерального директора «Химок».
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала часть решений судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.
Ранее Хачатурянц высказался о решении главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца покинуть столичный клуб.