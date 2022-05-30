Хачатурянц не исключил возбуждение уголовного дела против судьи Матюнина

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, что в отношении арбитра Алексея Матюнина может быть возбуждено уголовное дело.

«Обращение в органы? Сейчас информация продолжает собираться, я не исключаю этого, если у нас будет достаточно материалов для возбуждения уголовного дела», — приводит слова Хачатурянца Sport24.

Он также выразил неуверенность, что стоит связывать судейские ошибки Матюнина с уходом Владимира Габулова с поста генерального директора «Химок».

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала часть решений судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» ошибочными. Позже сообщалось, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее Хачатурянц высказался о решении главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца покинуть столичный клуб.