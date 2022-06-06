Карасёв оценил шансы приглашения иностранных арбитров на Суперкубок

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Арбитр ФИФА Сергей Карасёв поделился мнением о приглашении иностранных судей на матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Карасёв оценил шансы приглашения иностранных арбитров на Суперкубок
  • РИА Новости

«В нынешних условиях это намного сложнее, чем было до 24 февраля. Наверное, логично: если мы не ездим туда, то и топовые европейские судьи сюда тоже вряд ли поедут. Соответственно, какой это может быть иностранный судья?» — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Он также отметил, что судейство в России не хуже европейского. По его словам, ошибаются все, и в чемпионатах, и в еврокубках.

«У нас считается: мы ошиблись, значит, наши судьи плохие. Но об этом говорят везде — и в Испании про местных судей, и в Англии», — добавил Карасёв.

Напомним, что на матч Суперкубка между «Спартаком» и «Зенитом» московская команда попросила назначить на встречу иностранных судей во избежание давления на арбитров и спекуляций на эту тему.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что клуб выдвинул ряд предложений по проведению матча за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».

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