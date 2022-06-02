В «Спартаке» подтвердили информацию о выдвижении ряда предложений по матчу за Суперкубок

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что клуб выдвинул ряд предложений по проведению матча за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».

«Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам: 1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге; 2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд; 3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он отметил, что красно-белые ожидали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но так вышло, что письмо попало в информационное поле. По его мнению, это сделано для того, чтобы сперва открыть общественную дискуссию по этой теме.

«Надеемся, наши аргументы будут услышаны», — добавил Зеленов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей.