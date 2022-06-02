Источник: «Спартак» хочет провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей

«Спартак» направил письмо на имя президентов РФС и РПЛ Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Как сообщает журналист Иван Карпов со ссылкой в своём Telegram-канале, красно-белые также хотят перенести игру на 16 июля, так как «Спартак» закончил сезон позже «Зенита».

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Если матч не удастся провести в Москве, то альтернативными вариантами называются Казань и Нижний Новгород.

Ранее защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу в Кубке России по футболу сезона-2021/22.