Источник: «Спартак» хочет провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей
- РИА Новости
Как сообщает журналист Иван Карпов со ссылкой в своём Telegram-канале, красно-белые также хотят перенести игру на 16 июля, так как «Спартак» закончил сезон позже «Зенита».
Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.
Если матч не удастся провести в Москве, то альтернативными вариантами называются Казань и Нижний Новгород.
Ранее защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу в Кубке России по футболу сезона-2021/22.