Кофрие — о Кубке России: «Спартак» заслужил этот трофей

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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу в Кубке России по футболу сезона-2021/22.
Кофрие — о Кубке России: «Спартак» заслужил этот трофей
  • globallookpress.com

«Испытываю лучшие эмоции. Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что достойны победы в Кубке», — цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».

По словам 25-летнего бельгийца, лично для него сезон получился очень сложным.

«Но любой футболист должен принимать это. И я принимаю всё, что происходит на поле и за его пределами», — сказал он.

25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в середине сезона-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.

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