Кофрие — о Кубке России: «Спартак» заслужил этот трофей
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«Испытываю лучшие эмоции. Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что достойны победы в Кубке», — цитирует Кофрие «Спорт-Экспресс».
По словам 25-летнего бельгийца, лично для него сезон получился очень сложным.
«Но любой футболист должен принимать это. И я принимаю всё, что происходит на поле и за его пределами», — сказал он.
25-летний бельгиец перешёл в «Спартак» в середине сезона-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.