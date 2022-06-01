«Спартак» — лидер РПЛ по выплатам агентам в 2021 году

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Московский «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.

В отчёте Российского футбольного союза говорится, что «Спартак» потратил на оплату агентских услуг 608,5 млн рублей. На второй позиции расположилось «Динамо» — около 563,2 млн рублей. Тройку замкнул «Локомотив», у которого около 465,2 млн агентских выплат. 

Напомним, что «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо» (2:1). При этом красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Краснодар» потратил более 1 млрд рублей на развитие молодёжного футбола.

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