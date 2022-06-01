«Краснодар» потратил более 1 млрд рублей на развитие молодёжного футбола

«Краснодар» в 2021 году зафиксировал самое большое вложение на развитие молодёжного футбола среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В отчёте Российского футбольного союза говорится, что «Краснодар» потратил 1,044 млрд на развитие молодёжного футбола. По этому показателю краснодарский клуб является лидером среди команд чемпионата России.

Напомним, что в марте «Краснодар» покинули главный тренер Даниэль Фарке и все восемь легионеров клуба. Команду возглавил Александр Сторожук, тренировавший «Краснодар-2». Также впервые в матче РПЛ одновременно вышли на поле 11 воспитанников академии клуба.

По итогам сезона-2021/22 краснодарская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Рубин» стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году.