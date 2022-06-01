«Рубин» стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году

«Рубин» в 2021 году зафиксировал самую большую прибыль из всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В отчёте Российского футбольного союза говорится, что чистая прибыль «Рубина» за 2021 год до вычета налогов составила почти 1,2 млрд рублей.

На второй позиции расположился Динамо» — около 158 млн рублей. Тройку лучших замыкает «Арсенал», у которого около 136 млн рублей доходов.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетели из РПЛ в ФНЛ, заняв 15-е и 16-е места соответственно в турнирной таблице.

Ранее «Рубин» объявил о возвращении Константина Кучаева в ЦСКА.