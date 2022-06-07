Ребров: Зарема берёт на себя удар, чтобы на игроков «Спартака» не было давления

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, оценил высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна, по поводу судейства.

«Она же не просто так высказывается, у неё есть на это основания. Плюс это показывает, как Зарема переживает за клуб. Мне кажется, где-то она берёт на себя удар, чтобы на ребят не было давления. Наверное, многие этого до конца не понимают», — цитирует Реброва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. При этом красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо» (1:2). По ходу футбольного года клуб сменил на посту главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли.

Ранее Ребров поделился мнением о судействе в отношении московской команды в прошедшем сезоне.