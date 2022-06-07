Ребров считает, что судьи РПЛ предвзято относятся к «Спартаку»

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Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о судействе в отношении московской команды в прошедшем сезоне.
Ребров считает, что судьи РПЛ предвзято относятся к «Спартаку»
  • РИА Новости

«Так получилось, что в этом сезоне было много моментов, которые трактовали не в нашу пользу. ВАР очень редко был на нашей стороне. Если какой-то момент против нас, то это красная карточка нашему футболисту», — приводит слова Реброва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что судьи весь сезон трактовали спорные моменты по-разному. По его словам, в финальной встрече команде всё вернулось за прошлую несправедливость.

Напомним, что «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. При этом красно-белые выиграли Кубок России обыграв в финале «Динамо» (1:2). По ходу футбольного года клуб сменил на посту главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что красно-белые могли занять более высокую позицию в турнирной таблице РПЛ.

 

 

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