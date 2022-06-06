Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных судейских решений

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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что красно-белые могли занять более высокую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных судейских решений
  • РИА Новости

«Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений. Я могу по каждому эпизоду показать нарезки и рассказать. К сожалению, такова судьба «Спартака», — рассказал Федун в интервью YouTube-каналу красно-белых.

Напомним, что «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. При этом красно-белые выиграли Кубок России обыграв в финале «Динамо» (1:2). По ходу футбольного года клуб сменил на посту главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли.

Ранее Андрей Тихоновсказал, что не согласен с Федуном, что РПЛ зациклен на чемпионстве одной команды. 

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