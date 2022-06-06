Тихонов не согласен с Федуном, что РПЛ зациклен на чемпионстве одной команды

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна, который заявил, что весь чемпионат зациклен только на чемпионстве одной команды.
Тихонов не согласен с Федуном, что РПЛ зациклен на чемпионстве одной команды
  • РИА Новости

«Я бы не стал так говорить. Как заранее можно знать, кто станет чемпионом? Были и судейские ошибки, но были и игры, где сам «Спартак» плохо играл», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днём».

Он отметил, что команде нужна стабильность. По его словам, сейчас не за одну команду нельзя быть уверенным. Тихонов также сказал, что нужно быть сильным и верить в свою команду. 

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте. «Зенит» досрочно завоевал золотую медаль.

Ранее Федун заявил, что московская команда с первых игр не могла претендовать на чемпионство в РПЛ сезона-2021/22.

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