Венгер заявил, что на ЧМ-2022 офсайд будет определяться автоматически

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий ныне пост директора по развитию в Международной федерации футбола ФИФА, считает, что к чемпионату мира 2022 года необходимо ускорить процесс принятия решений по офсайдам в матчах.

«Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это касается правила офсайда. На чемпионате мира в 2022 году можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше тормозить игру, поскольку это то, в чем можно обвинить VAR. Высока вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022. Я обязан сохранить эту информацию в секрете, но это будет следующим крупным достижением в судействе», — приводит слова Венгера Goal.

Чемпионат мира-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее Саутгейт назвал бессмысленной идею о проведении ЧМ по футболу раз в два года.