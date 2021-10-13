Венгер заявил, что на ЧМ-2022 офсайд будет определяться автоматически

Короткая ссылка
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий ныне пост директора по развитию в Международной федерации футбола ФИФА, считает, что к чемпионату мира 2022 года необходимо ускорить процесс принятия решений по офсайдам в матчах.
Венгер заявил, что на ЧМ-2022 офсайд будет определяться автоматически
  • AP

«Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это касается правила офсайда. На чемпионате мира в 2022 году можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше тормозить игру, поскольку это то, в чем можно обвинить VAR. Высока вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022. Я обязан сохранить эту информацию в секрете, но это будет следующим крупным достижением в судействе», — приводит слова Венгера Goal.

Чемпионат мира-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее Саутгейт назвал бессмысленной идею о проведении ЧМ по футболу раз в два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить