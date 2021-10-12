Саутгейт назвал бессмысленной идею о проведении ЧМ по футболу раз в два года

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт поделился мнением об идее проводить чемпионат мира раз в два года.

«Я видел некоторые предложения, однако не очень понимаю, что именно сейчас обсуждается в ФИФА. Всё стремительно меняется. Была презентация и набор предложений, за которыми, правда, трудно угнаться. Я хочу отметить, что все должны участвовать в этих обсуждениях: как представители клубного футбола, так и представители международного футбола. Тогда можно будет вносить изменения в календарь, если они будут согласованы со всеми сторонами процесса. Если бы было меньше окон, но мы собирали футболистов на более длительный период времени, это могло бы помочь и клубам, и национальным командам. Если времени станет ещё меньше, то я не вполне понимаю концепцию. Мне это кажется бессмысленным», — цитирует слова Саутгейта Goal.com.

В настоящее время чемпионаты мира по футболу проходят раз в четыре года.

Ранее Германия стала первой европейской сборной, вышедшей на ЧМ-2022.