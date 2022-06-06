Губерниев назвал странным заявление владельца «Спартака» Федуна о судействе

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Губерниев назвал странным заявление владельца «Спартака» Федуна о судействе
  • РИА Новости

«Может, нужно было тренеров нормальных назначать, которые бы видели футболистов. Понятно, что у «Зенита» возможностей больше, чем у остальных. Но и ЛУКОЙЛ — мощная компания», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Федуну нужно было с самого начала продать команду, чтобы не расстраиваться.

«К сожалению, Федун наговаривает. Я, как акционер ЛУКОЙЛа, продал бы акции, если были бы времена поспокойнее. Да и мне кажется, заявление Федуна странное», — заключил Губерниев.

Напомним, что «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. При этом красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо» (1:2). По ходу футбольного года клуб сменил на посту главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли.

Ранее Федун заявил, что красно-белые могли занять более высокую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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