Times: Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует рассмотреть ряд нововведений в работе видеоассистентов рефери (VAR).

Как сообщает The Times, обсуждения будут включать вопросы вмешательства VAR на эпизоды с назначением штрафных и угловых ударов, а также на вынесение вторых жёлтых карточек.

По информации The Times, IFAB проведёт совещание в Лондоне, на котором решение проблемы «неправильного поведения участников игры» будет рассматриваться как приоритетная задача.

Отмечается, что организация может разрешить обращаться к арбитрам только капитанам команд, а также ввести 10-минутные удаления за споры с судьями.

19 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялась ежегодная деловая встреча IFAB, на которой было принято решение, что прямое объявление судьями решений, принятых при участии системы VAR, как на стадионе, так и через вещательные компании, будет опробовано в течение 12 месяцев на международных турнирах.

Ранее исполнительный директор IFAB Лукас Бруд заявил, что организация не планирует делать доступными в прямом эфире переговоры видеоассистента рефери и главного арбитра во время матчей.