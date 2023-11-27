Times: Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR
- РИА Новости
Как сообщает The Times, обсуждения будут включать вопросы вмешательства VAR на эпизоды с назначением штрафных и угловых ударов, а также на вынесение вторых жёлтых карточек.
По информации The Times, IFAB проведёт совещание в Лондоне, на котором решение проблемы «неправильного поведения участников игры» будет рассматриваться как приоритетная задача.
Отмечается, что организация может разрешить обращаться к арбитрам только капитанам команд, а также ввести 10-минутные удаления за споры с судьями.
19 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялась ежегодная деловая встреча IFAB, на которой было принято решение, что прямое объявление судьями решений, принятых при участии системы VAR, как на стадионе, так и через вещательные компании, будет опробовано в течение 12 месяцев на международных турнирах.
Ранее исполнительный директор IFAB Лукас Бруд заявил, что организация не планирует делать доступными в прямом эфире переговоры видеоассистента рефери и главного арбитра во время матчей.