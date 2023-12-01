Голевой пас Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Рейнджерс» в Лиге Европы

«Арис» в гостях сыграл вничью с «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра пятого тура группы С на стадионе «Айброкс» в Глазго завершилась со счётом 1:1.

В кипрском клубе отличился Шави Бабика (28-я минута). Ему ассистировал Александр Кокорин. В шотландской команде мяч забил Росс Маккосленд (49-я).

«Бетис» лидирует в группе с девятью очками. Дальше расположились «Рейнджерс» (восемь), пражская «Спарта» (семь), «Арис» (четыре).

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы.