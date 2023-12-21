Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги

Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Об этом сообщается в релизе.

Таким образом, признана незаконность монополии этих организаций на проведение футбольных соревнований. Теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» получат по €1 млрд при одобрении Суперлиги.