Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги
Об этом сообщается в релизе.
Таким образом, признана незаконность монополии этих организаций на проведение футбольных соревнований. Теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.
Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» получат по €1 млрд при одобрении Суперлиги.