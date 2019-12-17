Клопп недоволен датами проведения клубного чемпионата мира по футболу

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клубный чемпионат мира по футболу не должен проводиться в середине сезона.
Клопп недоволен датами проведения клубного чемпионата мира по футболу
  • © James Wilson via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Если вы спросите меня, должен ли клубный чемпионат мира проходить в середине сезона, то я честно отвечу, что не должен. ФИФА хочет проводить турнир летом, но это то же самое лето, в которое пройдёт Кубок африканских наций. Все должны сесть за стол переговоров и договориться не ставить такие крупные турниры одновременно. Нельзя просто так добавлять соревнования, это не сработает», — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в своём Twitter.

«Ливерпуль» является участником клубного чемпионата мира как победитель Лиги чемпионов.

Ранее экс-футболист Это'О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл «Золотой мяч».

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