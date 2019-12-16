Экс-футболист Это'О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл «Золотой мяч»
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«Если бы Садио выиграл «Золотой мяч», никто бы не стал жаловаться, потому что он заслужил это и провёл свой лучший сезон», — цитирует Это'О Goal.com.
По его мнению, Лионель Месси выиграл награду, так как за него проголосовала вся Южная Америка, а Вирджил ван Дейк стал вторым, так как его выбрала большая часть Европы. При этом, как отметил камерунец, африканцы не голосовали за Мане.
«Это большая проблема. У африканцев возникают проблемы с другими африканцами. Мы подвели самих себя. Нам нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», — добавил Это'О.
«Золотой мяч» вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.
Месси в шестой раз за карьеру стал обладателем награды. Мане же стал четвёртым в голосовании.
Ранее Серхио Рамос предложил ввести дополнительный «Золотой мяч» для Криштиану Роналду и Месси.