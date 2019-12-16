Экс-футболист Это'О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это'О заявил, что нападающий английского «Ливерпуля» сенегалец Садио Мане заслужил стать обладателем «Золотого мяча» по итогам этого года.

«Если бы Садио выиграл «Золотой мяч», никто бы не стал жаловаться, потому что он заслужил это и провёл свой лучший сезон», — цитирует Это'О Goal.com.

По его мнению, Лионель Месси выиграл награду, так как за него проголосовала вся Южная Америка, а Вирджил ван Дейк стал вторым, так как его выбрала большая часть Европы. При этом, как отметил камерунец, африканцы не голосовали за Мане.

«Это большая проблема. У африканцев возникают проблемы с другими африканцами. Мы подвели самих себя. Нам нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», — добавил Это'О.

«Золотой мяч» вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.

Месси в шестой раз за карьеру стал обладателем награды. Мане же стал четвёртым в голосовании.

Ранее Серхио Рамос предложил ввести дополнительный «Золотой мяч» для Криштиану Роналду и Месси.