Globo: Ариас отказался перейти в «Зенит» из-за отстранения от Лиги чемпионов
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Как сообщает Globo, сине-бело-голубые пытались связаться с 26-летним колумбийцем и бразильским клубом, но переговоры так и не начались.
По информации источника, без возможности играть в самом престижном турнире Европы переезд в Россию не является приоритетом для колумбийца.
Российские футбольные команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
Ранее в Бразилии отреагировали на трансферную политику «Зенита».