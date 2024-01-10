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Globo: Ариас отказался перейти в «Зенит» из-за отстранения от Лиги чемпионов

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Колумбийский игрок бразильского «Флуминенсе» Джон Ариас отказался от перехода в петербургский «Зенит» из-за отсутствия возможности сыграть в Лиге чемпионов.
Globo: Ариас отказался перейти в «Зенит» из-за отстранения от Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Globo, сине-бело-голубые пытались связаться с 26-летним колумбийцем и бразильским клубом, но переговоры так и не начались.

По информации источника, без возможности играть в самом престижном турнире Европы переезд в Россию не является приоритетом для колумбийца.

Российские футбольные команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Ранее в Бразилии отреагировали на трансферную политику «Зенита».

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