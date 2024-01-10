Журналист Globo считает, что трансферная политика «Зенита» в отношении бразильцев совершенно правильная

Журналист бразильского издания Globo Ayано Андре Мотта высказался о трансферной компании «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Многие клубы России и Украины очень внимательно смотрят на бразильский рынок. Меня это не удивляет, наоборот, это нормально. «Зенит» следует только традиции российского футбола — делать ставки на бразильских игроков», — цитирует Мотту «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что это является успешной традицией. По его словам, это отличная бизнес-альтернатива, так как игроков в дальнейшем продают в более богатые клубы Европы.

«Я не думаю, что в этом есть что-то удивительное, напротив, эта политика «Зенита» совершенно правильная», — добавил Мотта.

В зимнее трансферное окно к петербургскому клубу присоединились бразильцы Нино, Педро и Артур.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидером является «Краснодар» (38).

Ранее Ахметов заявил, что рад подписать контракт с «Зенитом».