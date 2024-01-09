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Ахметов заявил, что рад подписать контракт с «Зенитом»

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Полузащитник Ильзат Ахметов высказался о переходе в «Зенит» из «Краснодара».
Ахметов заявил, что рад подписать контракт с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Рад подписать контракт с «Зенитом» — это большой вызов. Понимаю значимость клуба. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит тренер», — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее Константин Лепехин заявил, что переход Ильзата Ахметова в петербургский клуб решает сразу две задачи не в пользу «Краснодара».

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