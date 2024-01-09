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Лепёхин: «Зенит» приобрёл Ахметова и ослабил прямого конкурента

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин заявил, что переход Ильзата Ахметова в петербургский клуб решает сразу две задачи не в пользу «Краснодара».
Лепёхин: «Зенит» приобрёл Ахметова и ослабил прямого конкурента
  • РИА Новости

«Если его покупают, значит, он нужен. Посмотрим, как он проявит себя на зимних сборах. Допускаю, что таким трансфером клуб решил сразу два вопроса: приобрели качественного футболиста и ослабили прямого конкурента в борьбе за чемпионство», — цитирует Лепёхина «Матч ТВ». 

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Сенников оценил трансферную компанию петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

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