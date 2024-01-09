Сенников: «Зенит» серьёзно укрепляется, в этом году обострилась конкуренция за золото

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Сенников оценил трансферную компанию петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Линия полузащиты уже достаточно укреплена. И так у «Зенита» состав один из самых сильных в РПЛ. Но я думаю, на такие меры питерцы пошли, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидером является «Краснодар» (38).

Ранее Тарханов предположил, что Артур сможет заменить Малкома в «Зените».