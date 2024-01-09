Тарханов предположил, что Артур сможет заменить Малкома в «Зените»
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«Наверное, «Зенит» очень хорошо изучил футболиста перед тем, как взять его к себе. Артур должен усилить нападение команды. С уходом Малкома порой случались небольшие провалы. Посмотрим, может быть, этот игрок сможет его заменить», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».
Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до сезона-2026/27. В сезоне-2022/23 Артур забил 13 голов и сделал три голевые передачи в 59 матчах за «Палмейрас».
Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».
Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.