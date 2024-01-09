Тарханов предположил, что Артур сможет заменить Малкома в «Зените»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что бразильский нападающий Артур станет достойной заменой ушедшему из клуба летом Малкому.

«Наверное, «Зенит» очень хорошо изучил футболиста перед тем, как взять его к себе. Артур должен усилить нападение команды. С уходом Малкома порой случались небольшие провалы. Посмотрим, может быть, этот игрок сможет его заменить», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до сезона-2026/27. В сезоне-2022/23 Артур забил 13 голов и сделал три голевые передачи в 59 матчах за «Палмейрас».

Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.