Sport24: форвард «Зенита» Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, в ближайшие дни саудовский клуб направит официальный запрос «Зениту».

По информации источника, сторона колумбийского футболиста намерена обсудить этот вариант с клубом.

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не интересуется игроком «Милана» Круничем.