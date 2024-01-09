Sport24: форвард «Зенита» Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
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Как сообщает Sport24, в ближайшие дни саудовский клуб направит официальный запрос «Зениту».
По информации источника, сторона колумбийского футболиста намерена обсудить этот вариант с клубом.
В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не интересуется игроком «Милана» Круничем.