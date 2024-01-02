Второй шлем Медведева, новые чемпионы в РПЛ и КХЛ, бой Бивол — Бетербиев: главные интриги российского спорта в 2024-м

В 2024 году Даниил Медведев постарается повторить успех трёхлетней давности и выиграть второй турнир Большого шлема в карьере, а Ислам Махачев — первым из россиян завоевать титулы UFC в двух весовых категориях. Артур Бетербиев проведёт защиту поясов в поединке с Каллумом Смитом и в случае победы сможет рассчитывать на встречу с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе. А российские хоккеисты попытаются продлить рекордную серию и в девятый раз подряд оказаться в числе обладателей Кубка Стэнли. В свою очередь, в КХЛ развернётся ожесточённая борьба за победу в плей-офф, а в РПЛ «Краснодар» предпримет попытку сместить с трона «Зенит».

Выиграет ли Медведев второй турнир Большого шлем?

В конце 2021 года Даниил Медведев нанёс Новаку Джоковичу одно из самых сокрушительных поражений в его карьере. И дело здесь не в разгромном счёте, а том, что именно он не позволила легендарному сербу собрать «сезонный шлем». К US Open тот подходил в статусе действующего чемпиона Открытого чемпионата Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдона, но решающий шаг сделать не смог. И ещё по ходу встречи не смог сдержать слёз от осознания своей беспомощности в дуэли с россиянином.

Казалось, Медведев уже плотно укрепился в числе лидеров тура и в ближайшее время начнёт штамповать победы на мейджорах. И даже обидное поражение на следующем Australian Open не развеяло эти надежды. Но за полтора года Даниил лишь дважды преодолевал барьер четвёртого раунда на ТБШ, а до решающего дошёл лишь однажды. И там уже сам не смог взять ни одного сета у нестареющего Ноле, для которого этот титул стал 24-м.

Тем не менее, окончание минувшего сезона всё же настроило поклонников Медведева на мажорный лад. Теннисист наконец-то разобрался с последствиями операции, залечил мелкие травмы и вновь начал добиваться результатов на крупнейших соревнованиях, открывая в себе новые грани таланта. Если третий выход в финал US Open многие восприняли, как данность, то выступление в 1/2 Уимблдона — как серьёзное достижение. И если Даниил продолжит набирать форму, то вполне может во второй раз в карьере преуспеть на ТБШ. Правда, для этого нужно вновь научиться справляться с неудобными соперниками, а таких у него сразу несколько. Если оставить за скобками того же Джокера, у которого он выиграл лишь один из последних шести матчей, то можно вспомнить Янника Синнера, взявшего над ним верх в трёх последних встречах, а также Карлоса Алькараса. В 2023-м их пути пересекались четыре раза, но лишь однажды триумфатором вышел россиянин.

Станет ли Махачев первым российским чемпионом UFC в двух дивизионах?

В отличие от Медведева, достижение этой цели не всецело зависит от правящего короля лёгкого веса UFC. Безусловно, Ислам Махачев уже неоднократно говорил о желании подраться за титул в полусреднем дивизионе, но руководство промоушена пока не поддерживает его в этом начинании. И основания на то есть. У россиянина ещё остались незаконченные дела в своей категории и повода прямо сейчас рваться в другую у него нет. Для начала надо хотя бы устроить долгожданный реванш с Чарльзом Оливейрой, а потом, быть может, ещё и справиться с Джастином Гэтжи, недавно ставшим первым претендентом.

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И если Махачев хочет успеть не только пару раз защитить свой пояс, но и забрать чужой, ему придётся серьёзно попотеть. За всю карьеру в UFC он лишь однажды проводил три схватки за год — в 2021-м, и для завоевания трофея в 77 кг ему может потребоваться повторить это достижение. Убедительные победы над Оливейрой и Гэтжи помогут ему не только запустить процесс зачистки дивизиона, но и убедить Дану Уайта в отсутствии достойных конкурентов. Ведь сейчас именно генеральный директор промоушена выступает категорически против этой идеи. Очевидно, не хочет допускать повторения истории с тем же Конором Макгрегором, на два года оставившим титулы после их завоевания.

Что касается шансов на успех, то они явно не нулевые. Да, Леон Эдвардс находится на пике и не выиграл лишь один из последних 13 боёв, но непроходимым соперником для Махачева его не назовёшь. Пусть россиянин ниже на десять сантиметров, да и размах рук у него гораздо меньше, но в партере это не имеет такого большого значения. А сомневаться в его способности уложить британца на канвас не приходится. А там преимущество будет уже у Ислама, справедливо считающего одним из лучших борцов в UFC.

Состоится ли бой за звание абсолютного чемпиона мира между Биволом и Бетербиевым?

Кажется, в 2024-м наконец завершится грандиозная эпопея вокруг объединительной дуэли за четыре основных пояса в полутяжёлом весе по боксу. Об этом открыто говорят и сам действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол, и члены его команды — тренер Геннадий Машьянов, менеджер Вадим Корнилов и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн. По их словам, эту битву хотят устроить как в Саудовской Аравии, так и в России, а пройти она может весной или летом. Вопрос в том, с кем из потенциальных визави придётся вести переговоры. Ведь обладатель трёх оставшихся титулов может смениться уже в начале следующего года.

В отличие от Бивола, Артуру Бетербиеву лишь предстоит подтвердить свой статус и провести защиту титулов по версиям WBC, WBO и IBF. 13 января тот померится силами с ещё одним клиентом Хирна — Каллумом Смитом, и в случае его победы не останется никаких преград для организации встречи с уроженцем Токмака. За исключением его команды, которая по-прежнему не торопится заключать соглашение на бой. Если верить представителям Дмитрия, то он сам уже подписал контракт, а соотечественник по-прежнему медлит. И по какой причине остаётся неизвестным.

За последние годы промоутеры Бетербиева неоднократно позволяли себе снисходительные высказывания относительно потенциального соперника и всячески принижали значение схватки с Биволом. Но сейчас всё складывается таким образом, что лучшего варианта для их клиента попросту нет. Ведь это чуть ли не последний шанс не только навсегда вписать своё имя в историю и встать в один ряд с такими легендами, как Рой Джонс-младший и Майкл Спинкс, но также заработать перед уходом на пенсию. В январе Артуру исполнится 39 лет, а в таком возрасте успешно выступать на высоком уровне удаётся лишь единицам. И никто не знает, когда именно закончится порох.

Кто из россиян следующим выиграет Кубок Стэнли?

С 2016 года главный трофей НХЛ успел побывать в руках шести разных коллективов. Доминировавший в лиге на протяжении двух лет «Питтсбург» поочерёдно сменяли на троне сначала «Вашингтона», а потом и «Сент-Луис», после чего на вершине на пару лет задержался «Тампа-Бэй». Однако и он не смог пробыть на ней достаточно долго, чтобы обрести звание команды-династии. Сначала в напряжённой борьбе уступил «Колорадо» в финале, а потом лишь наблюдал со стороны, как победу одерживает ещё один представитель Запада — «Вегас».

На этом отрезке неизменным оставалось лишь одно — наличие российского хоккеиста в составе чемпиона. Причём если иногда таковых набиралось сразу четверо — в 2020-м планка покорилась Никите Кучерову, Андрею Василевскому, Михаилу Сергачёву и Александру Волкову из «Лайтнинг», то порой ограничивалось лишь одним. Так это произошло и в двух последних случаях, когда право считаться обладателем Кубка Стэнли получили сначала Валерий Ничушкин, а затем Иван Барбашёв, хотя технически в ростере «Голден Найтс» числились ещё Павел Дорофеев, Иван Морозов и Даниил Чайка. Но все они не провели ни одного матча в плей-офф, вследствие чего их имена не были выгравированы на трофее.

Сейчас одна из главных интриг заключается в том, смогут ли россияне продлить рекордную серию и оказаться в числе триумфаторов в девятый раз подряд. И если верить букмекерам, шансы на это весьма высоки, ведь в список главных фаворитов турнира записывают коллективы, чьи цвета защищают отечественные спортсмены. В «Колорадо» один из лучших сезонов проводит тот же Ничушкин, занимающий четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров, в «Вегасе» всё большим доверием пользуется Дорофеев, регулярно составляющий Барбашёву компанию на льду. В третьем звене «Далласа» укрепился нападающий Евгений Дадонов, а Артемий Панарин остаётся не только полноправным лидером «Рейнджерс», но и одним из главных претендентов на «Арт Росс Трофи». И если в плей-офф всё обойдётся без больших сюрпризов, то на Кубок Стэнли вновь нанесут фамилию хотя бы одного хоккеиста из России.

Сменится ли власть в РПЛ и КХЛ?

В отличие от НХЛ, в двух главных спортивных лигах страны многообразием чемпионов и не пахнет. Если в КХЛ бал правит ЦСКА, два раза подряд завоёвывавший Кубок Гагарина, то в РПЛ на троне уже пять лет восседает «Зенит». Однако довольно высока вероятность того, что уже в 2024 году в обоих первенствах могут смениться лидеры. И на есть весомые причины.

Особо шаткими выглядят позиции армейцев, которые пока так и не могут обрести стабильность. На старте регулярного чемпионата подопечные Сергея Фёдорова чередовали победы и поражения, а в конце декабря и вовсе проиграли пять матчей подряд, чего с ними не происходило с 2011 года. И хотя на этом отрезке они встречались исключительно с топ-командами, это вряд ли можно назвать оправданием для одной из самых звёздных команд КХЛ. Сейчас ЦСКА занимает лишь шестую позицию на Западе и крайне сложно сказать, сумеет ли прийти в себя до начала плей-офф. И если нет, то вполне может не добраться до финала впервые с 2017 года (если не считать прерванный из-за коронавируса розыгрыш 2020-го).

Определённые предпосылки есть и к окончанию пятилетнего правления «Зенита» в РПЛ. Да, сам по себе статус «зимнего чемпиона» не даёт никаких гарантий «Краснодару», особенно с учётом всего лишь двухочкового отрыва от главного конкурента. Но в последний раз сине-бело-голубые уходили на зимнюю паузу не в ранге лидера в сезоне-2017/18, а тот впоследствии завершился триумфом «Локомотива». И этот факт вселяет какую-никакую, а надежду в сердца нейтральных болельщиков, уставших наблюдать за триумфами петербуржцев. Кроме того, более уязвимыми подопечные Сергея Семака не были уж очень давно. Найти достойного сменщика Малкома пока не удалось, а проблема с отсутствием надёжного голкипера проявляется как никогда остро, что подтверждает разница между ожидаемыми и реальными пропущенными голами. По этому показателю хуже лишь «Урал», «Крылья Советов», «Ростов» и «Сочи».

И всё это отражается на результатах. За две трети нынешнего чемпионата «Зенит» потерпел почти столько же поражений, сколько за два предыдущих в сумме, и в целом утратил ауру непобедимости. Петербуржцев перестали бояться, и теперь выходят брать над ними верх, а не пытаться уберечь лицо. В очных противостояниях дважды преуспел «Локомотив», по разу выиграли «Динамо» и «Оренбург», да и ЦСКА и «Краснодаром» чуть было не забрали по три очка.