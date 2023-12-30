Непобедимый Махачев, впечатляющий Головин и возродившийся Медведев: лучшие спортсмены России 2023 года

Ислам Махачев провёл две успешные защиты титула в лёгком весе и возглавил сводный рейтинг бойцов UFC, а Александр Большунов продолжил безраздельно доминировать в национальных соревнованиях по лыжным гонкам. Сергей Бобровский помог «Флориде» второй раз в истории добраться до финала плей-офф НХЛ, а Иван Барбашёв завоевал второй Кубок Стэнли. Александр Головин провёл лучший отрезок в карьере за «Монако» и стал одним из самых ярких футболистов Лиги 1, а Даниил Медведев выиграл два «Мастерса» и в третий раз в карьере добрался до финала US Open. Кто из отечественных спортсменов доминировал в 2023-м — в материале RT.

Ислам Махачев

Второй год подряд в список лучших спортсменов года по версии RT попадает наследник Хабиба Нурмагомедова. И это вряд ли может вызвать вопросы. Если 2022 год запомнился прорывом Ислама Махачева на вершину лёгкого дивизиона UFC и завоеванием пояса в схватке с Чарльзом Оливейрой, то 2023-й — блестящей дилогией с Александером Волкановски. По её итогам уроженец Дагестана не только добавил себе в актив две успешные защиты трофея и вплотную подобрался к повторению рекорда соотечественника, но и поднялся на первую строчку рейтинга Pound-for-Pound. А это ранее также не удавалось ни одному россиянину, кроме Орла.

По большому счёту, возглавить таблицу P4P Махачев должен был ещё в феврале, когда впервые победил Волкановски в крайне напряжённой дуэли. Но тогда журналисты по какой-то причине не сделали этого. Однако уже спустя восемь месяцев выбора у них не осталось. Сначала сам Ислам в красивейшей манере нокаутировал Александера и поставил жирную точку в их противостоянии, а затем ещё и лучший боец вне зависимости от весовых категорий в лице Джона Джонса получил травму.

Расстраивать отечественных болельщиков может лишь то, что сейчас в топ-5 сводного рейтинга могли находиться сразу двое россиян. Сергея Павловича называли одним из самых устрашающих тяжеловесов планеты ещё год назад, а в этом он одержал шестую победу подряд в первом раунде и находился в шаге от временного пояса. Однако потерпел тяжёлое поражение от Тома Аспинэлла и остался ни с чем. А ведь мог составить достойную конкуренцию Махачеву.

Никита Кучеров, Сергей Бобровский и Иван Барбашёв

В шаге от трофея остановился и один из главных героев уходящего года в НХЛ. Сергей Бобровский совсем не блистал в регулярном чемпионате, а под конец даже уступил место в основе Алексу Лайону, но уже на старте плей-офф вернулся в рамку. И принялся творить чудеса. С его помощью «Флорида» отыгралась с 1-3 в серии и вынесла новоиспечённого рекордсмена лиги по числу побед и очков в регулярке — «Бостон», а затем уступила лишь одну встречу на пути к финалу Кубка Стэнли, хотя соперниками были переполненный звёздами «Торонто» и уверенная в себе «Каролина». Сам же россиянин был фантастически хорош и считался лидером коллектива наравне с Мэттью Ткачуком, а в одном из матчей с «Харрикейнз» совершил монструозные 63 сейва.

Также по теме Без остановки: Кучеров установил рекорд «Тампы», отдав результативную передачу в 11-м матче подряд Никита Кучеров набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» и установил рекорд «Тампа-Бэй», ассистировав...

Однако на решающий раунд «Флориду» уже не хватило, и трофей достался другому российскому спортсмену,причём во второй раз. И хотя Ивана Барбашёва нельзя назвать одним из лидеров «Вегаса», недооценивать его вклад в общий успех не стоит. После обмена из «Сент-Луиса» форвард в кратчайшие сроки освоился на новом месте и за один розыгрыш плей-офф набрал в два раза больше очков, чем за все предыдущие в карьере, а также стал неотъемлемой частью первого звена и важным партнёром для Джека Айкела. Недаром тот впоследствии лично подходил к отцу хоккеиста и просил уговорить его не покидать «Голден Найтс». В итоге так и произошло. Нападающий подписал пятилетний контракт на $25 млн и до сих пор приносит пользу коллективу.

Но если Барбашёв является крайне значимым, но всё же элементом команды, то Никита Кучеров — непререкаемым лидером «Тампа-Бэй» и одним из сильнейших хоккеистов планеты на данный момент. По итогам прошлой регулярки он настрелял 113 очков и поделил третье место в гонке за «Арт Росс Трофи» с Давид Пастрняком, а в нынешней вышел на космические скорости и всего за 35 матчей наколотил уже 58 (24 + 34). Сейчас главная звезда «Лайтнинг» лидирует в списке бомбардиров и на всех парах мчится не только к индивидуальным наградам, но и к третьему Кубку Стэнли. Ведь если форвард продолжит демонстрировать столь вдохновенную игру, остановить «молний» будет крайне непросто.

Российский хоккеист «Вегаса» Иван Барбашёв

AP

© Gareth Patterson

Александр Головин

Но если для российских хоккеистов НХЛ такие успехи уже давно считаются нормой, то видеть подобное в исполнении отечественного легионера одной из футбольных топ-5 лиг крайне непривычно. Три подряд награды лучшему игроку месяца в составе своей команды, включения в символическую сборную четырёх туров первенств, а также первого круга в целом, попадание в шорт-лист кандидатов на звание сильнейшего спортсмена октября Лиги 1 — может показаться, будто речь идёт о Килиане Мбаппе или Усмане Дембеле. На самом же деле это перечень заслуг Александра Головина, который проводит свой лучший сезон во Франции.

Экс-хавбек ЦСКА пополнил состав «Монако» сразу по окончании домашнего чемпионата мира — 2018 и временами оправдывал вложенные в него средства. Но стабильно выступать на высочайшем уровне ему мешали травмы.

За предыдущие сезоны Головин пропустил суммарно 299 дней, однако в этом ограничился лишь восемью. И результат не заставил себя долго ждать. К этому моменту полузащитник уже успел пять раз забить и дважды ассистировать партнёрам, став одним из лидеров атаки монегасков.

И не исключено, что великолепное выступление в нынешнем соревновательном году поможет Головину сделать шаг по карьерной лестнице. Уже сейчас многие причисляют его к числу сильнейших созидателей Лиги 1, его не устаёт хвалить тренер «Монако» Адольф Хюттер, а экс-футболист ЦСКА Милош Красич и вовсе называет будущим претендентом на «Золотой мяч». И хотя это кажется уж слишком оптимистичным, переход в новый, более сильный и амбициозный клуб вполне может стать для него неплохим вознаграждением за труды.

Даниил Медведев

На фоне прорыва Головина результаты лучшего российского теннисиста последних лет могут не вызвать такого восхищения. Ведь в 2023-м Даниил Медведев не выиграл ни одного мейджора, а в концовке сезона серьёзно подпортил статистику очного противостояния с Янником Синнером. Сначала дважды уступил ему на решающей стадии турниров ATP 500 в Пекине и Вене, а потом в полуфинале Итогового.

Но даже несмотря на это, Медведев по-прежнему остаётся сильнейшим и наиболее стабильным российским теннисистом, а также третьей ракеткой мира.

Ведь пусть у него и было достаточно обидных поражений в минувшем году, но и побед было немало. Достаточно вспомнить триумфы в Роттердаме, Дохе и Дубае, а также повторение рекорда по числу выигранных «Мастерсов» за сезон. В последний раз он дважды первенствовал на соревнованиях этой серии в 2019-м. Но если тогда преуспел в Цинциннати и Шанхае, то на этот раз — в Майами и Риме.

Был близок Медведев и к завоеванию второго титула на ТБШ, хотя на первых двух обидно провалился, не добравшись даже до четвёртого круга. Но исправился и на двух последующих был бит лишь будущими победителями. В полуфинале Уимблдона его остановил Карлос Алькарас, а в финале US Open — Новак Джокович, взявший реванш за поражение двухгодичной давности.

Российский теннисист Даниил Медведев

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© Shi Tang / Contributor

Инал Тасоев и Заурбек Сидаков

Уходящий год также запомнится успехами россиян в классических единоборствах. В апреле с разницей в несколько недель допуск к международным соревнованиям получили сначала отечественные борцы, а потом и дзюдоисты. И с ходу принялись подтверждать свой высокий статус. На двух чемпионатах мира они завоевали суммарно восемь медалей, четыре из них — золотые. Но особенно впечатляющими стали истории двух атлетов, чей путь к наградам был крайне непрост и тернист.

До настоящего момента Инал Тасоев лишь однажды брал верх на крупных первенствах в индивидуальном разряде. В 2021-м он стал сильнейшим на ЧЕ в Лиссабоне, но в Дохе его ждали куда более серьёзные испытания. На пути к финалу он выбил из борьбы пару призёров, а также действующего триумфатора ЧМ Энди Гранду, но в решающей дуэли уступил Тедди Ринеру. Правда, не без судейской ошибки. Те не стали оценивать контратаку россиянина, чем и воспользовался легендарный француз. Казалось, уроженцу Владикавказа придётся довольствоваться серебром, но в IJF внезапно пересмотрели своё решение и не только принесли ему официальные извинения, но и наградили золотом.

В свою очередь, Заурбек Сидаков подходил к чемпионату мира в Белграде после тяжелейшего потрясения. За пять месяцев до турнира он похоронил погибшего в ДТП отца, поэтому находился далеко не в лучшем психологическом состоянии и с трудом вкатился в турнир. В первом раунде он лишь с разницей в один балл взял верх над Автандилом Кентчадзе, но затем лишь наращивал обороты. И в финале разобрался с четырёхкратным чемпионом мира Кайлом Дейком (10:7). Тем самым он не только вплотную приблизился к американцу по числу побед на ЧМ, но и получил возможность побороться за второе золото Игр. Квалификацию он уже преодолел.

Александр Большунов и Климент Колесников

В отличие от борцов и дзюдоистов, многие российские спортсмены пока так и не получили возможности соперничать с сильнейшими иностранными атлетами. Но сомневаться в их конкурентоспособности не приходится, ведь даже на национальных турнирах они демонстрируют выдающиеся результаты. Достаточно лишь взглянуть на того же Александра Большунова, доминирующего в российских лыжных гонках.

В концовке минувшего сезона трёхкратный олимпийский чемпион уступил лишь в пяти из 17 гонок, причём одна из неудач пришлась на эстафету, а ещё три — на спринт, не входящий в число его любимых дисциплин. А на старте нынешнего сезона он кажется неуязвимым. В настоящий момент Александр идёт на победной серии из 12 забегов и не собирается сбавлять обороты. А в общем зачёте Кубка России он уже практически недосягаем для соотечественников.

В свою очередь, Климент Колесников подтверждает статус одного из сильнейших в мире в плавании на спине. В 2023-м он завоевал суммарно восемь золотых медалей на чемпионатах России, но самым знаменательным для него стал июль. Сначала FINA ратифицировала его мировой рекорд на дистанции 50 м на короткой воде (22,11), установленный в ноябре прошлого года, а спустя несколько недель он вернул себе достижение и на длинной (23,55). Спортсмен удерживал его почти три года вплоть до того, как его не превзошёл Хантер Армстронг.