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Легков назвал Большунова лучшим российским лыжником 2023 года

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Олимпийский чемпион Александр Легков высказал мнение о том, кто стал лучшим отечественным лыжником в 2023-м году.
Легков назвал Большунова лучшим российским лыжником 2023 года
  • РИА Новости

«Спортсмен года в лыжных гонках — Большунов. У него 12 побед из 12 — как был лидером сборной, так и остаётся. Серия побед доказывает его преимущество. Он сильнее всех», — цитирует Легкова Sport24.

Большунов является трёхкратным чемпионом Олимпиады. В сезоне-2023/24 26-летний лыжник одержал победы в 12 гонках Кубка России.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как относится к тому, что Большунов в своей нынешней форме не может выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.

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