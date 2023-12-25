Легков назвал Большунова лучшим российским лыжником 2023 года
- РИА Новости
«Спортсмен года в лыжных гонках — Большунов. У него 12 побед из 12 — как был лидером сборной, так и остаётся. Серия побед доказывает его преимущество. Он сильнее всех», — цитирует Легкова Sport24.
Большунов является трёхкратным чемпионом Олимпиады. В сезоне-2023/24 26-летний лыжник одержал победы в 12 гонках Кубка России.
Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как относится к тому, что Большунов в своей нынешней форме не может выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.