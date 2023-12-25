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Бородавко: жаль, что Большунов не представляет страну на международных турнирах

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как относится к тому, что олимпийский чемпион Александр Большунов в своей нынешней форме не может выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.
Бородавко: жаль, что Большунов не представляет страну на международных турнирах
  • РИА Новости

«Мы не выбираем время, в котором живём. Александр сейчас делает всё, чтобы побеждать в каждой гонке. Не могу говорить за Сашу, но есть небольшое разочарование, что он не может представлять себя и страну на международных соревнованиях», — цитирует Бородавко Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

В Министерстве молодёжи и спорта Украины позже заявили о возможном отказе от участия в турнире.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что даже не открывала перечень требований МОК для российских спортсменов по допуску к Олимпийским играм.

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