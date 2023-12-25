Кнороз: даже не читала требования МОК по допуску к ОИ

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что даже не открывала перечень требований Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов по допуску к Олимпийским играм.

«Честно говоря, даже читать это не стану. Примерно понимаю, какие могут быть требования. И я понимаю, что они будут невыполнимые. Не вижу никакого смысла, зачем в очередной раз себя расстраивать», — цитирует Кнороз «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась о возможном бойкоте со стороны Украины летних Игр в Париже.