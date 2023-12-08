МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее МОК заявил о продолжении допинг-контроля в России.