МОК заявил о продолжении допинг-контроля в России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о ситуации с допинг-контролем в России.

«Допинг-контроль в России продолжается. В этом году у российских спортсменов было взято более 10,5 тыс. проб, несмотря на крайне ограниченное число нейтральных атлетов, участвующих в международных соревнованиях. Это означает, что Россия остаётся в топ-10 среди тестируемых стран», — говорится в заявлении МОК.

Отмечается, что в 2023 году Международное агентство по тестированию (ITA) провело более 400 внесоревновательных тестов среди спортсменов с российским гражданством.

5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.