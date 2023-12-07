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Гаджимагомедов: если россиян не допустят, Олимпиада будет неполноценным турниром

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Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
Гаджимагомедов: если россиян не допустят, Олимпиада будет неполноценным турниром
  • РИА Новости

«Конечно, в любом случае хочу выиграть золотую медаль. Надеюсь, что сборную России допустят до Олимпиады в Париже. И у всех спортсменов будут одинаковые условия.  Если нас не будет, Олимпиада будет неполноценным турниром. И не таким интересным», — приводит слова Гаджимагомедова RG.ru.

5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Евгений Ревенко заявил, что МОК разрушает олимпийское движение, будучи инструментом американской политики.

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