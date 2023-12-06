Депутат Госдумы Ревенко: МОК разрушает олимпийское движение
- РИА Новости
«МОК разрушает олимпийское движение. Это сейчас инструмент американской политики. От наших спортсменов требуют не состоять в силовых структурах. Тоже лицемерие. США, наводите порядок у себя дома, а мы у себя дома разберёмся сами!» — цитирует Ревенко «Матч ТВ».
5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.
Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.
Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков предположил, что МОК уже опоздал с решением по допуску россиян к Играм в Париже.