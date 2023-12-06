Депутат Госдумы Ревенко: МОК разрушает олимпийское движение

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Евгений Ревенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрушает олимпийское движение, будучи инструментом американской политики.

«МОК разрушает олимпийское движение. Это сейчас инструмент американской политики. От наших спортсменов требуют не состоять в силовых структурах. Тоже лицемерие. США, наводите порядок у себя дома, а мы у себя дома разберёмся сами!» — цитирует Ревенко «Матч ТВ».

5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков предположил, что МОК уже опоздал с решением по допуску россиян к Играм в Париже.