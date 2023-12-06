Колобков считает, что МОК уже опоздал с решением по допуску россиян к Олимпиаде
- РИА Новости
«МОК уже не просто затянул, а опоздал с принятием этого решения, потому что отборы во многих федерациях уже заканчиваются. Все надеялись, что МОК представит свои критерии намного раньше, но лучше поздно, чем никогда. Ждём решения», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.
Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что Журова считает, что МОК затягивает допуск россиян из-за ожидания изменения ситуации в мире.