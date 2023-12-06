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Колобков считает, что МОК уже опоздал с решением по допуску россиян к Олимпиаде

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Бывший министр спорта России Павел Колобков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже опоздал с решением по допуску россиян к Играм в Париже.
Колобков считает, что МОК уже опоздал с решением по допуску россиян к Олимпиаде
  • РИА Новости

«МОК уже не просто затянул, а опоздал с принятием этого решения, потому что отборы во многих федерациях уже заканчиваются. Все надеялись, что МОК представит свои критерии намного раньше, но лучше поздно, чем никогда. Ждём решения», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что МОК затягивает допуск россиян из-за ожидания изменения ситуации в мире.

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