Журова считает, что МОК затягивает допуск россиян из-за ожидания изменения ситуации в мире

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Есть федерации, которые вообще не обращают внимания и давно допустили россиян и белорусов. Но окончательное решение будет принято в марте. Все думают, а вдруг что-то изменится в марте, мировые политики меняют свою жёсткую риторику и смягчают её», — цитирует Журову ТАСС.

5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее ассоциации международных федераций призвали не признавать турниры в России.