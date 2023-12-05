Журова считает, что МОК затягивает допуск россиян из-за ожидания изменения ситуации в мире
- РИА Новости
«Есть федерации, которые вообще не обращают внимания и давно допустили россиян и белорусов. Но окончательное решение будет принято в марте. Все думают, а вдруг что-то изменится в марте, мировые политики меняют свою жёсткую риторику и смягчают её», — цитирует Журову ТАСС.
5 декабря стало известно, что МОК не будет менять квалификацию и число лицензий из-за российских спортсменов.
Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.
Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.
Ранее ассоциации международных федераций призвали не признавать турниры в России.