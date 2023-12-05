Ассоциации международных федераций призвали не признавать турниры в России
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Об этом сообщается в релизе Международного олимпийского комитета (МОК).
Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и представители континентальных ассоциаций НОК заявили, что не будут поддерживать участие спортсменов в подобных мероприятиях.
17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.
В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
Ранее сообщалось, что международные федерации попросили МОК допустить нейтральных атлетов из России к Олимпиаде.