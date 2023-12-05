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Ассоциации международных федераций призвали не признавать турниры в России

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Ассоциации международных федераций летних и зимних видом спорта призвали не признавать результаты, достигнутые спортсменами на международных соревнованиях, проводимых в России.
Ассоциации международных федераций призвали не признавать турниры в России
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщается в релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и представители континентальных ассоциаций НОК заявили, что не будут поддерживать участие спортсменов в подобных мероприятиях.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что международные федерации попросили МОК допустить нейтральных атлетов из России к Олимпиаде.

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