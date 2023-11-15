МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рекомендовал странам не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Мы просим все НОК проявить осторожность. Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы рекомендациям исполкома МОК и общей цели олимпийского движения», — цитирует Маклеода Inside the Games.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что медали победителей Игр дружбы будут сделаны из чистого золота.