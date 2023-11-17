В WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказал мнение, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы.

«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Кроме того, по кодексу страна, лишённая соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», — сказал Ниггли во время заседания совета учредителей WADA.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что в WADA не стали прогнозировать сроки вынесения вердикта по делу Валиевой.