В WADA не стали прогнозировать сроки вынесения вердикта по делу Валиевой

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что сроки вынесения вердикта Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой сложно предсказать.

«Очень сложно сейчас предсказать, сколько времени это займёт, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности то, как будут вести дело адвокаты спортсменки», — цитирует Ниггли ТАСС.

По его словам, организация хотела бы сделать всё возможное, чтобы дело было рассмотрено быстро. Он также подчеркнул, что ситуация очень сложная, так как подано три апелляции.

«Я был бы очень оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле сейчас всё ещё много неизвестных факторов», — добавил Ниггли.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. 21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года. Вслед за WADA апелляцию подал ISU.

Ранее глава WADA раскритиковал процесс рассмотрения дела Валиевой РУСАДА.