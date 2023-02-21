WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательное решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, вынесенное дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

«WADA добивается четырёхлетней дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с 25 декабря 2021 года», — говорится в заявлении агентства.



13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что РУСАДА при необходимости подаст апелляцию в CAS по делу Валиевой.