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WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательное решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, вынесенное дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.
WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года
  • РИА Новости

«WADA добивается четырёхлетней дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с 25 декабря 2021 года», — говорится в заявлении агентства.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что РУСАДА при необходимости подаст апелляцию в CAS по делу Валиевой.

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