Глава WADA раскритиковал процесс рассмотрения дела Валиевой РУСАДА
- AFP
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«То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадёживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность», — рассказал Банька на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. 21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года. Вслед за WADA апелляцию подал ISU.
Ранее глава WADA заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий.