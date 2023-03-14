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Глава WADA раскритиковал процесс рассмотрения дела Валиевой РУСАДА

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что процесс рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) вызывает обеспокоенность.
Глава WADA раскритиковал процесс рассмотрения дела Валиевой РУСАДА
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

«То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадёживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность», — рассказал Банька на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. 21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года. Вслед за WADA апелляцию подал ISU.

Ранее глава WADA заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий.

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